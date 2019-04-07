酒駕拒測又逃逸 阿兵哥辯趕去掃墓

陸軍嚇阻酒駕上月祭出設置黑白無常的「靈堂」奇招，不過花東防衛指揮部又傳26歲陳姓上兵5日休假與女友喝得醉醺醺，在花蓮秀林鄉富世村遭警方攔查，陳男拒測還加緊油門逃逸，警方飛車追回後酒測值竟高達0.57毫克，陳兵辯「我沒有跑啊，我要去掃墓!」

陸軍花防部機步營陳姓上兵，5日上午9點許與女友參加完聚餐駕駛黑色自小客車從新城返家途中，行經秀林鄉花4線道路因行車搖擺、形跡可疑遭警方攔查，陳兵不服臨檢還轉進附近小路加速逃逸，員警跳上機車一路追進產業道路，他才乖乖下車受檢。

身穿「我愛老婆」短T恤的陳姓士兵，面對員警質問「看到警察怎麼跑這麼快?」陳兵強調沒有逃逸，路過時看到警察嚇一跳，跑那麼快是因為要去掃墓。不過陳男因酒測值明顯超標，警方依公共危險罪嫌當場扣車並將他帶回秀林分駐所偵訊。

陳姓上兵呼氣酒測值每公升達0.57毫克，由於具有志願役士兵身分，引來單位連長與士官長到所關切。據悉，陳兵在前一晚向部隊安全回報時謊稱晚間「會聚餐但不喝酒」，並於當晚9點前回報已返家不會再出門；豈知他不但唱到通宵達旦還酒駕被逮。

新城警分局呼籲，「醉臥街頭真害羞，酒駕妻兒心擔憂，為保幸福天天有，拒絕酒駕逍遙遊」，真正愛老婆、愛家人就是不要酒後駕車，酒駕家人會擔心，還會面臨刑責以及罰款，訊後依公共危險罪嫌移送法辦，軍方也將研議記過列入汰除名單。

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(中時 )