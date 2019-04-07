台灣公民陣線預計今（7）舉辦「拒絕『一國兩制』，打造台灣新國家」遊行，抗議高市長韓國瑜親中政策。（柯宗緯攝）

高市議員高閔琳、邱俊憲、簡煥宗、何權峰今也到場聲援。（柯宗緯攝）

台灣公民陣線今（7）日下午2時，於高雄市勞工公園舉辦「拒絕『一國兩制』，打造台灣新國家」活動，抗議高雄市長韓國瑜日前出訪大陸，私會中聯辦及國台辦主任出賣台灣主權，號召近千人徒步遊行至高市府四維行政中心，表達心中怒火。

高市新聞局長王淺秋則回應，「愛與包容。尊重多元。」尊重人民集會遊行的自由，但不該以「準戰爭狀態」扣紅帽子，強調市長會遵憲、依法不負市民所託，也不怕抹紅，全心拚經濟。

今警方出動上百警力維安，就怕有挺韓派及反韓派發生衝突，在活動地點、遊行沿線路口部下重重警力。隊伍從勞工公園出發，沿著中山路、三多路、復興路再走到市府所在的四維路，預計傍晚5點多抵達，將號召民眾攜帶掃帚抗議，並將在市府前撕毀巨幅」對台灣同胞書四十周年習近平講話稿」，以示抗議。

高市議員高閔琳、邱俊憲、簡煥宗、何權峰今也到場聲援。基進黨則高舉標語抗議。日前曾宣示「拒當中國人」的旗山常美冰店今也捐出300支冰棒，吸引民眾排隊領取。

台灣公民陣線成員、地球公民基金會執行長李根政指出，韓國瑜當選後，覺得相當丟臉，高雄人怎會選出騙子、無知市長，城市毫無光榮感，市民更無法忍受一國兩制，韓毫無報備跑進中聯辦、國台辦，配合習近平中共統戰併吞台灣的策略就是賣台。

太陽花學運領袖林飛帆則認為，韓國瑜要選2020總統大可大大方方，但如今他已經成為北京勢力滲透台灣很好的破口；過去台灣經濟把雞蛋放在同一個籃子裡，往中國靠攏，如今韓國瑜以拚經濟做包裝，走前總統馬英九老路，也讓台灣再度走進一個中國框架。

台灣公民陣線指出，未來將持續全台巡迴，號召全民「反對一國兩制」，提醒國人現在就是「準戰爭狀態」，並將針對2020大選及國家發展願景提出並推動「公民政綱」，凝聚對台灣重大政治問題的階段性共識，並經由座談、出版、巡迴演講、政黨對話、公民運動等方式，推動公民政綱的實踐，打造自由、平等、團結、永續的台灣共同體。

(中時 )