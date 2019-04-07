貪污醜聞纏身、又遭到前軍方首長選舉挑戰的以色列現任總理尼坦雅胡聲稱，若連任他將會兼併以色列占領的約旦河西岸屯墾區；然而外界認為此舉極具爭議，在選情膠著之際下猛藥，不僅可能導致所謂的以巴「兩國方案」告終，更會激怒巴勒斯坦人和阿拉伯世界。

綜合外電報導，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）接受以色列第12頻道新聞（Channel 12 News）專訪時，被問到為何未把以色列主權擴大至更龐大的約旦河西岸屯墾區。以色列於1967年、1981年從敘利亞手中併吞戈蘭高地的主權，並於上月25日獲得美國總統川普的背書，認可以色列擁有該地主權，但此舉推翻了國際50年來不予承認的共識。

對於是否可能將主權擴大至爭議的約旦西岸屯墾區，尼坦雅胡表示：「我們正在路上，我們正在研商此事。你們是在問我們是否正邁向下一階段，答案是肯定的，我們將會進入下一階段。我將會擴大（以色列）主權，而且我不會區分屯墾區塊或孤立屯墾區。」

雖然約旦河西岸實質上仍由以色列管轄，但巴勒斯坦人仍想要在被占領的約旦河西岸、東耶路撒冷以及加薩走廊建國。以色列於2005年撤離加薩走廊，目前約有50萬以色列人居住在約旦河西岸及東耶路撒冷，此兩地則有超過260萬巴勒斯坦人居住。

兩國方案是以巴衝突中的政治解決方案之一，這個方案主張為居住於巴勒斯坦土地的兩個民族（猶太人和阿拉伯人）各自建立兩個不同國家，也就是在約旦河西岸與加薩走廊建立一個巴勒斯坦國，與以色列並存。尼坦雅胡的擴張主權言論，勢必引起巴勒斯坦與阿拉伯世界的強烈抗議。

然而，以色列即將於9日投票決定是否要延長總理尼坦雅胡任期，雖然外界原先預期民調領先的他可再次輕鬆獲勝，但國內仍面臨貪汙起訴，加上政壇新人甘茨（Benny Gantz）領軍的中間派聯盟挑戰，目前雙方民調並駕齊驅。故此時尼坦雅胡的併吞西岸屯墾區一說，被視為向右翼選民喊話。

(中時電子報)