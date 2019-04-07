朱立倫：今天沒有政治 一切媽祖會安排 17:482019/04/07 中時 陳淑娥 、 黃國峰 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大甲媽祖遶境進香活動，7日晚從鎮瀾宮出發，下午朱立倫前來參拜，表示媽祖面前沒政治，一切媽祖會安排。（黃國峰攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大甲媽祖將於今晚深夜10時起駕，有意參選總統的朱立倫，傍晚拿著令旗前來參拜，說要跟大甲媽走5天，針對韓國瑜下午說，吳與朱有處理會談這種事的經驗，朱僅表示，今天媽祖面前沒有政治，一切媽祖會安排好。 (中時 ) #朱立倫 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北藍營議員力挺朱立倫選總統 掛看板、拍合照 18:082019/04/03 政治 期待韓國瑜，莫傷朱立倫 04:102019/04/04 政治 一篇文讓他心有戚戚焉！羅智強分析韓朱2020 09:322019/04/04 政治 朱立倫希望和黨主席吳敦義公開會面 19:112019/04/04 政治 周錫瑋籲團結挺韓 盼朱退讓 01:342019/04/06 政治 朱辦：若不公開會談 會面就暫緩 12:252019/04/06 政治 要求「吳朱會」公開遭拒 朱立倫喊卡 12:282019/04/06 政治 朱立倫盼7日「朱吳會」仍公開會談 否則暫緩 12:292019/04/06 政治 名嘴爆：2020對戰藍軍 民進黨有4個假想敵 21:422019/04/06 政治 朱立倫籲儘速徵召韓：徵召就沒初選問題 10:212019/04/07 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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