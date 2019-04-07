大甲媽祖將於今晚深夜10時起駕，有意參選總統的朱立倫，傍晚拿著令旗前來參拜，說要跟大甲媽走5天，針對韓國瑜下午說，吳與朱有處理會談這種事的經驗，朱僅表示，今天媽祖面前沒有政治，一切媽祖會安排好。

(中時 )