陳姓女子因長年關節疼痛、眼乾嘴乾、失眠導致憂鬱症上身，女兒黃小妹也因紅斑狼瘡發病，長期需服類固醇，經過台南市立安南醫院確診，母女皆罹患修格蘭式症候群（俗稱乾燥症）。經過治療，陳女病情大幅改善，女兒也脫離類固醇的魔掌。

年近半百的陳女士因乾燥症求醫卻難以痊癒，病情墜入深淵，度日如年，長年身心倍受煎熬，導致憂鬱症。3年前連自己念國中的女兒黃小妹也罹患全身性紅斑狼瘡，併發續發性修格蘭氏症候群，需長期服用類固醇治療。

陳女年初帶著女兒一同到安南醫院風濕免疫過敏科求診，主任醫師林理信確診是俗稱乾燥症的原發性修格蘭氏症候群。

林理信先幫陳女申請重大傷病卡，陳女經治療後，病情已大幅改善；她的女兒黃小妹病情獲良好控制，可停用類固醇，黃小妹對可以脫離類固醇的摩掌，有如釋重負的感覺。

林理信表示，乾燥症又稱修格蘭式症候群，屬病因不明的自體免疫性疾病，女性患者比男性多，好發於30歲至50歲之間的女性，患者會時常感到口乾舌燥、喝水也無法止渴，或是眼睛乾澀。容易因長期不良生活品質，併發焦慮症、憂鬱症、睡眠障礙等精神問題。

乾燥症屬重大疾病，一般病況下並不需要使用類固醇治療，目前已有生物製劑等免疫調節劑可根本治療，可經由風濕免疫科門診醫師診斷後評估使用。

(中時 )