位於台南柳營區的尖山埤江南渡假村，以幽靜的湖光山色著稱，還有許多休閒設施。（劉秀芬翻攝）

兒童節連假還玩不夠嗎？位於台南柳營區的尖山埤江南渡假村，為鼓勵家長帶小孩親近自然，4月14日前12歲以下兒童免收入園門票，陪同小朋友入園的親友亦可享兒童票價100元優惠，活動期間並免費贈送入園的小朋友「3D明信片」1張，直接把江南渡假村的秀麗景色帶回家。

江南渡假村位於尖山埤水庫，以幽靜的湖光山色著稱，且擁有豐富的淺山生態資源，也是體驗埤塘生態旅遊的好地方。除了自然景色，渡假村還有許多休閒設施，有水上腳踏車‬、漆彈場‬、遊園小火車、高空滑索等，亦是南部難得的獨木舟體驗場所，清明連假期間湧入許多親子遊客。

為鼓勵學生於課餘時間亦能多多安排出外旅遊，江南渡假村推出「學生證最大」住宿優惠專案，4月至6月期間憑學生證即可享平日住宿木屋2人房每人1600含早餐（假日需加價），每人贈送遊湖船券1張，住宿4人房每房再加贈砂鍋魚頭1份。

江南渡假村最受歡迎的「獨木舟體驗活動」，4月起開放預約報名，住宿房客預約再享優惠價，參加者可在專業教練帶領下，划向尖山埤湖面，欣賞開闊的湖岸風光，探索神祕的水道小徑，還有機會觀察到各種水鳥與生態，是親子體驗及團隊訓練的最佳體能活動。

配合交通部觀光局4至6月推出的春遊補助專案，尖山埤江南渡假村特別加碼「政府補助500，江南再送500（台糖好禮）」優惠。活動期間凡使用觀光局春遊專案住房，每房加贈價值超過500元的台糖面膜、蠔蜆精及寡醣乳酸菌。

(中時 )