台中花博參觀人數已突破665萬，高雄市長韓國瑜7日參訪花博外埔園區，由台中市長盧秀燕親自接待，兩位市長在園內受到遊客熱情包圍人氣紅不讓。韓國瑜肯定花博創意及台中農產品特色，此行收穫滿滿。盧秀燕表示，未來台中、高雄兩城市會持續攜手拼經濟，創造市民美好生活。

韓國瑜7日帶領市府團隊參觀花博。由台中市長盧秀燕及市府團隊等陪同參觀外埔園區及智農館，感受台灣農園藝栽培技術和農業科技。盧秀燕說，韓市長知道花博即將閉幕，特地在訪美前來參訪，也相當關心台中經濟發展；未來台中、高雄兩城市會攜手努力拼拚經濟，讓大家生活更美好。

韓國瑜表示，這趟來雖只參觀到花博的一個園區，不過花博有好多新的啟發，能夠把各式各樣的種子放進外埔園區，也見識到各種台中特色農產品。他和盧市長想法一樣，針對觀光資源開發絕對不是吃吃喝喝就結束，應該要加上本地文化、文創、農業等元素整合一起，這次參訪收穫相當大。

盧秀燕致贈台中湖心亭漆器、台中茂谷柑、太陽餅等台中特色伴手禮給韓國瑜，並肯定他是「太陽的太陽」；韓國瑜則笑稱他的頭比太陽還亮，現場氣氛熱絡。

市府表示，花博外埔園區以共享為核心價值，呈現台灣農業的過去、現在與未來想像，展示生產的綠能技術，呈現花果原鄉的風貌；位於該園區的智農館，以「基因生萬物，寶島即方舟」為主題，展示各式農園藝栽培技術、台灣尖端農業科技；也邀請到「辜嚴倬雲植物保種中心」參展，打造展示超過1千種珍稀植物的「植物方舟」，歡迎民眾踴躍參觀。

(中時 )