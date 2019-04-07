賴清德與教會弟兄一起默禱，並唱聖歌。（馮惠宜攝）

賴清德在民主論壇中闡述自己投入民進黨黨內總統初選的理念。（馮惠宜攝）

前行政院長賴清德7日下午受邀到台灣基督教長老教會台中中中會公益行動教會民主論壇，他重申參與民進黨總統大選初選是有感於台灣處境艱困，如果2020年再輸掉大選，不只是輸掉政權，台灣也將輸去主權；並且再次強調，希望民進黨初選程序不要改變，他也會力行君子之爭，大家把理念充分說清楚，這樣對後面的團結才有幫助。

賴清德下午抵達台中公園，在進入行動教會禮拜場地前，先與公園裡下棋的民眾一一握手寒暄，展現親民態度，更有民眾大讚「一個行政院長竟然不嫌棄他們這些穿拖鞋的」，也不斷有支持者要求合影或簽名，相當有人氣。

賴清德也以台灣的未來為主題，向在場上百位教會弟兄以及支持者闡述自己參與黨內總統初選的理念，他他認為2020年總統大選如果民進黨再輸掉，台灣就非常危險，特別是大陸最高領導人習近平提出習五點後，已經開始併吞台灣的進程，也提到所謂九二共識並沒有一中各表，只有一個中國原則，台灣也只有一條路可以走，就是一國兩制，跟香港與澳門一樣。

他也說，如果台灣的執政黨、在野黨都同心面對這個問題，台灣還不會如此危險，但台灣最大的主要在野黨國民黨幾個太陽爭相提出和平協議，所以如果說2020年民進黨輸掉總統大選，立委席次又大量減少的話，這樣民進黨失去的不只是政權，失去的有可能是台灣的民主、自由、人權，甚至台灣的主權也會受到很大的衝擊。

所以很多人勉勵他該承擔就應該出來承擔，立委補選後他也用心思考，既然他願意為民進黨九合一選舉大敗負起政治責任，也因此面對台灣危急的時刻，他也應該要有出來承擔責任的勇氣，希望得到國人的支持，接棒、承擔台灣下一個階段的責任。

他重申無論遇到任何困難，他對國家、人民、使命永遠不會改變，登記參選民進黨總統大選初選之前他也想過一定會遭受很多攻擊，甚至抹黑，但他都願意面對，所以他堅定願意走完民進黨黨內初選民主程序，這種決心也不會改變，他也希望民進黨黨內同志，大家也要珍惜民進黨民主的精神，民進黨初選辦法也不要改變。

雖然面對媒體詢問，蔡英文總統公開表示，不會與自己的閣揆公開進行辯論，賴清以相信黨中央會做最好的安排回應，但在與支持者對話時，他則強調，他一定會力行君子之爭，超越個人、派系，為了國家大家把理念充份說明，這樣對後續的團結才有幫助，取初選的好處，避開初選的衝擊，人民才會支持。

(中時 )