市議員魯明哲質詢亞矽創新公司議題。（甘嘉雯翻攝）

市府欲打造闢美南港軟體園區的「亞矽創新研發中心」，與中華電信子公司光世代建設合資開發，成立的桃園亞矽創新公司，卻因為股權問題破局，經發局坦承公司解散，投資500萬剩多少還要精算，市議員魯明哲、劉茂群等人要求當初要作價的3.81公頃應該要回歸市府。

原本市府持股49％、光世代持股51％遭議會反對，市府重新提案，光世代不接受僅持股49％，要求退出此案，計畫形同歸零，市府將收回自建或採BOT招商方式，兩方案來擇一推動。

魯明哲表示，去年市府在完全沒有知會議會、沒有編預算的情況下，冒然成立亞矽創新公司，與中華電信子公司光世代合資，「議會當時沒有通過預算，市府也變出來，如今合作破局，誰該負責？」

經發局長郭裕信表示，中華電信董事會不接受我們議會通過的市府持股51％，他們49％，目前這塊3.81公頃的土地還是產專區，當初成立公司，把土地作價給航空城公司，但魯明哲質疑，這應該還是經發局的土地，為何還要中央同意？也不要給航空城公司處理，「否則哪天跟誰合作，土地搞不好就不見了」。

(中時 )