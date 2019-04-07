2015年高雄檢警、衛生單位經熱心民眾檢舉，查獲進口食品商見豐貿易與下游東海食品行販售黑心過期食品案，公司負責人遭起訴判刑，其中「東海」遭裁處行政罰緩360萬，該檢舉人依法請領6成檢舉獎金約216萬元，但衛生局以他檢舉的是見豐，而非「東海」為由拒發，他一舉告上法院，高雄高等行政法院判衛生局敗訴，但衛生局不服上訴最高法院。

高市多年前屢爆重大食安風暴，2014年底高市通過《食品安全管理自治條例》，隔年該檢舉人依法向衛生局請領檢舉獎金，自認遭衛生局刁難拒發，因而提告。

檢舉人提告時指出，他夠過管道默默蒐證半年多，發現見豐公司疑竄改食品效期，並把過期許久的蛋糕粉、乾酪等食材販售於東海食品行等下游廠商，2015年3月向高市衛生局具名檢舉，才揭發這起黑心食品事件。

法院審理時，高市衛生局辯稱，「都是檢察官發動偵查後才查獲，檢舉人對此並無具體貢獻」，不能核發檢舉獎金。然而，高雄高等行政法院調閱相關事證，認為本案確實因檢舉人提供情資才順利查獲，故判高市衛生局敗訴。

對此，高市衛生局今強調，該案檢舉人檢舉內容雖提到見豐派送過期食品到東海食品行，但並未提供東海食品行竄改標籤及販賣過期食品的具體事證，經本局召開法學專家會議審議、市府訴願審議委員會因無直接具體事證而駁回所請，檢舉人提起行政訴訟，目前尚在最高行政法院上訴中。

衛生局指出，對於全民監督食安而民眾檢舉違反食品安全衛生管理法中之重大案件，均相當重視並依據衛福部106年6月13日公布「食品安全衛生檢舉案件處理及獎勵辦法」或本市103年4月10日訂定公告「高雄市檢舉重大違反食品安全衛生案件獎勵辦法」等規定，統計103至107年共核發13件檢舉獎金，合計76萬5500元。

(中時 )