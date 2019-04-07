新竹左岸再升級！新竹市政府向經濟部水利署、教育部體育署爭取經費，共投入1.38億元，將打造親水自行車道、左岸生態教室、草原野餐秘境，預計年底完工，市長林智堅表示，期望能使民眾體驗具備運動、休憩、生態教育等多功能的親水環境。

新竹左岸為頭前溪左岸，新竹市環保局長表示，從東起千甲空氣品質淨化區、柯子湖人工濕地，連結頭前溪橋下棒球場、環保公園，再下游還有溪埔子人工濕地、新竹左岸草原區至竹港大橋，提供民眾休閒、親水空間。

新竹市政府向水利署、體育署爭取經費，投入新竹左岸河濱運動公園自行車道路網優化工程、新竹市左岸沿線景觀改善計畫、新竹市高灘地水環境綠化改善工程等，預計在今年底完工。

其中自行車道部分位於柯子湖、溪埔子2處人工溼地之間，新闢長度約2500公尺的親水自行車道，使民眾能欣賞水岸、草原2種不同景觀，並將原生喬木移植到堤防高灘側，使民眾更能舒適騎乘自行車。

另外，新竹左岸到17公里海岸線共27公里的「微笑水岸」，將設置指標導覽系統159面，包含景點介紹、解說牌等，使牌面兼具教育功能，成為親子生態教室，另外還設置燈具212盞，讓微笑水岸自行車道全線照明，未來可享海岸線夜騎的樂趣。而左岸棒球場東側至國道高速公路間面積約15公頃土地，也將整理現有空間，在台68線高架橋旁空間設置觀景平台，未來使民眾可以野餐，或成為單車族休息空間。

林智堅表示，頭前溪為新竹市的母親河，過去缺乏規畫，他上任後積極使荒地變綠地，採取「生態優先、景觀營造、低度維護管理」原則，增設綠帶、新闢運動空間，改善環境並滿足民眾休憩需求。

(中時 )