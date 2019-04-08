黃金獵犬烏魚子在CHERRY拔廖政輝帶領下，搭機到金門遊玩。（甘嘉雯翻攝）

黃金獵犬烏魚子在CHERRY拔廖政輝帶領下，搭機到金門遊玩。（甘嘉雯翻攝）

CHERRY拔廖政輝與狗友說走就走幾乎每周成行，不過日前他卻挑戰高難度，帶著黃金獵犬烏魚子搭機到金門遊玩，他說，帶毛小孩搭機，必需了解入境相關規定，另外，晶片登記證明文件和年度疫苗注射證明都必備，最後，還要幫毛小孩準備標準國際航空運輸籠，這樣就能成行。

黃金獵犬烏魚子在CHERRY拔廖政輝帶領下，搭機到金門遊玩。（甘嘉雯翻攝）

「台灣到金門距離315公里！」廖政輝說，從發想到成行，才短短5天時間，透過任職金門縣政府觀光處的朋友先行查詢毛小孩入境金門的相關規定和洽詢可攜帶寵物入住的民宿資訊。

黃金獵犬烏魚子在CHERRY拔廖政輝帶領下，搭機到金門遊玩。（甘嘉雯翻攝）

「會有一位黃金獵犬毛小孩要隨行」，廖政輝說，為了無後顧之憂，特別「主動」打電話給航空公司，確認所要搭乘的班機「往、返時間」與提供運輸籠尺寸規格和毛孩體重，金門行順利出發！

黃金獵犬烏魚子搭機很乖。（甘嘉雯翻攝）

廖政輝說，2天的時間，行程以大金門本島為主，用機車當作1人1毛孩的代步工具，幾乎走遍134平方公里的金門本島，金門純樸無華的自然閒適，沒有現代文明的烏染，卻又處處保留戰爭砲彈洗禮的「歷史記憶」。

坐飛機來金門，廖政輝說，若不親自爬一趟太武山，感覺就好像沒來過金門一樣，午後4點半來到太武山登山口「玉章路」牌樓，準備登高造訪從小在國歌影片和課本中出現的「毋忘在莒」，爬啊爬啊，終於好不容易爬到了這4個大字面前，拍了幾張照片留念。

「搭飛機來金門爬太武山的最終目標，就是看看這四個字啊！」之後的行程在金門的每個聚落間，看洋樓、古蹟、追砲戰歷史，拍下一張張烏魚子在「逛金門」的相片，王國珍父子的18棟閩南傳統二落建築，山后民俗文化村最具代表性。

廖政輝說，在金門有遇到好幾位CHERRY的粉絲，他們看見烏魚子就好像看見CHERRY一樣開心，要求合照，金門棋盤式建築依山而起，一定要好好逛逛，因為這裡的店家對烏魚子超級友善的，不僅僅是店家人員要求跟烏魚子合照，就連遊客也排隊著要合照，「在我說走就走的瘋子行為下，烏魚子在金門，留下了足跡！」

(中時 )