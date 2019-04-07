最近有一名男子，平時喜歡在四處遊玩，就在他閑來無事的時候，他在山上發現了一隻古書傳說可愛來好運的「九尾狐狸」，這讓男子欣喜若狂，於是他小心翼翼的把「九尾狐」抓到了手中，於是拿了回家，還請來專家鑑定，結果讓他大驚失色。

九尾狐，中國古代漢族神話傳說中的生物，來自於春秋戰國時代編纂的《山海經》《南山經》雲：青丘之山，有獸焉，其狀如狐而九尾。

當狐貍擁有九條尾巴之後，就會有不死之身。上古神話演義中九尾之狐是太平之瑞，漢代盛行符命思想，於是本為圖騰神的九尾狐也被符命化了，成為祥瑞的神秘象征符號。

據大陸《微信》文章報導，這名捕獲「九尾狐」的男子，起先感到非常興奮，但是看到這麼奇特的「怪物」，愈看愈卻又有些惶恐不安，於是想到自己百思不得其解，還不如讓專家來看一看，之後他通過專家的鑑定，當專家說出一句話後，讓他大驚失色。

原來，這所謂的「九尾狐」根本不是什麼狐狸，而是山上的野貓，由於長期疏於打理，身上的皮毛都打成了團，於是日復一日就形成了「尾巴」，這讓男子很難接受，原來這只是一場烏龍而已。

原來這隻「九尾狐」並不是什麼怪物，把這些「尾巴」剃毛恢復原貌，原來是隻貓咪。（圖取自大陸《微信》）

(中時電子報)