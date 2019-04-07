陳文茜本尊高EQ回應網友提問。(取自微博)

20190407中天新聞 陳文茜肺腺癌開刀 休養2週後復工

中天《文茜的世界周報》主持人陳文茜日前在台大醫院動手術，割除肺腺癌腫瘤，然而她術後休養僅18天，昨日重返工作崗位，敬業精神令人欽佩。而她今日也在社群網站分享這段時間的心路歷程，不過網友留言一句「妳咋又穿蕾絲邊花衣裳，這不符合妳的氣質啊」意外釣出陳文茜本尊回應。

「每一個人都會生病，生命也都會有不可預測的危機，及必然的終點。不要花時間在恐懼上：生病了，好好照顧自己，注意醫生交代的細節：痛，忍著忍著，痛就會慢慢減少：喘，過著過著，也會慢慢適應。」

陳文茜主持《文茜的世界周報》13年來全年無休，最近卻因為罹患肺腺癌動手術讓她不得已請假2週。她今日也在微博分享這期間的心路歷程，「18天前切除肺部癌細胞，前天晚上開始帶狀性皰疹復發⋯⋯尚未痊癒。微微的痛，一點點虚弱，吞下止痛藥物，吸完氧氣及氣管擴張劑，我依約回到工作崗位。」

不過有粉絲就注意到陳文茜復工穿著，留言詢問「妳咋又穿蕾絲邊花衣裳，這不符合妳的氣質啊」，網友一句話意外釣出陳文茜本尊親回應，「因為我的肺傷口尚未癒合，必須穿寬鬆衣服。謝謝你」堅強的令人心疼。

(中時電子報)