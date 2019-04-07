在4月底東京奧運資格積分開始前，世界球后戴資穎在馬來西亞公開賽女單完成了三連霸，也收下個人本季首座冠軍，再度打出球后身手，持續鞏固世界第一寶座，面對外界稱讚她是現今羽球女單選手的獨孤求敗，小戴直呼不敢當，而個人的生涯規劃，會先把心思放在這一、兩年的比賽。

戴資穎去年整季拿下7座冠軍及一面亞運女單金牌、打出生涯年，今年球季為了養精蓄銳，好好爭取2020東京奧運參賽資格積分，有計畫的安排參加賽事，第一站馬來西亞大師賽止步八強，上一站全英公開賽亞軍，然後是本周馬來西亞公開賽，狀況有越來越好的感覺。

先前受訪時小戴開玩笑說好像到哪都要挑戰三連霸，無意中也透露了壓力，但是她努力克服考驗，終於在大馬公開賽迎來個人本季首冠並達成三連霸，賽後被問到受封為當今女單的「獨孤求敗」，小戴說：「也沒有獨孤求敗，比賽中大家都是全力發揮。」

戴資穎在馬來西亞公開賽女單封后，是個人本季首冠，笑奪4萬9000美元冠軍獎金。(Badminton Photo提供)

面對冠軍到手是否會讓自己對接下來的比賽有更高期望，戴資穎維持一貫的「佛系」想法，不會去多想什麼，她表示：「我會盡力去拚每一場比賽，其實想起來去年的成績，我覺得蠻不可思議的，希望今年可以調整得更好。」

對於明年東京奧運後高掛球拍的想法，小戴透露暫時不會改變想法，會先把心思放在這一、兩年的比賽；對於「退休說」，戴爸回覆：「羽球是資穎最喜歡運動，目前資穎的想法是如此， 就會全力以赴達成設定的目標，至於奧運過後，屆時資穎的任何決定家人都會全力配合。」

結束大馬公開賽後，小戴會馬不停蹄地轉往新加坡，參加9日開打的新加坡公開賽，這項賽事為世界羽聯BWF世界巡迴賽超級500等級賽事，總獎金35.5萬美元，小戴曾在2017年封后，男單衛冕冠軍則是台灣一哥周天成，他也會參賽尋求連霸，男單王子維、男雙廖敏竣/蘇敬恒、盧敬堯/楊博涵及女雙張淨惠/楊景惇、許雅晴/胡綾芳都確定進入會內賽。

(中時電子報)