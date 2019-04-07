◎朱立倫籲盡速徵召韓 若徵召就不用辦初選

國民黨主席吳敦義原打算邀請總統初選有意參選人會談，但最近都傳破局。前新北市長朱立倫今天出席軒轅黃帝大典時被問及此事，朱立倫強調，呼籲黨中央盡速徵召高雄市長韓國瑜參選總統，如果黨中央是要溝通徵召韓的事情，朱立倫沒什麼好溝通，一定全力支持。朱也說，如果黨中央徵召韓，就沒有初選的問題。

◎9日前最高溫34度 後有3鋒面報到

中央氣象局今（7）日表示，今天起至下周二（9日），全台高溫皆在攝氏28度以上，大台北盆地、中南部地區及台東可能出現32度高溫；台南、高雄、屏東等地偏內陸、無海風調節地區，高溫甚至可達32至34度。周三起有道鋒面將影響台灣，北台灣氣溫略轉涼，周四到周六全台轉為不穩定天氣型態。

◎陸媒評陸美談判 指離最終定稿很近了

陸美日前結束第9輪經貿高級別磋商，雙方在協定文本取得新的進展，並決定就遺留的問題通過各種有效方式進一步磋商。對此，中共中央政法委旗下微信公眾號「長安劍」評論稱，陸美談判已接近尾聲，離最終定稿很近了。但只要還沒有正式簽字，一切都有變數。此外，共同社報導稱，陸美仍有重要問題懸而未決，是以美國遲遲不願立刻取消加徵關稅，希望留一手，以應對陸方不遵守協議。

◎張信哲2度攻蛋 自評99分險淚崩

張信哲6日在台北小巨蛋舉辦「未來式」世界巡迴演唱會，順利落幕，他在慶功宴上表示時隔3年回台北開唱，感覺近鄉情怯，心情興奮又緊張，他演出時狀況相當好，全場幾乎零失誤，他感謝熱情的歌迷，在每首經典歌曲都大聲合唱，並自評99分，笑說：「我自己知道哪有瑕疵，但我很喜歡今天晚上的氣氛。」

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