陣頭尋仇，黃男駕車落單，在國道斗六段被攔截砸毀，黃妻受傷，警方深入偵辦中。（吳敏菁攝）

台南市「下營香」6日遶境，和美清濟宮洪姓宮主帶陣頭前往鬥熱鬧，卻和當地沈姓男子爆發衝突，警方壓制後；沈在臉書下達「我要他的人」，洪等上國道返彰化，和美警分局特別在交流道布署，不料黃男駕車落單，在國道斗六段被攔截砸毀，黃妻受傷，警方深入偵辦中。

下營上帝廟昨舉辦3年1度「下營香」，各地宮廟大會香，和美和台南陣頭從口角衝突，爆發大打群架，台南市警局出動快打部隊，到達時沈男頭部受傷，鬥毆人員已散去。

陣頭尋仇，沈姓男子在臉書下達「我要他的人」。（吳敏菁翻攝）

沈的弟弟為替兄長報仇，又號召20來人在下營農會分持西瓜刀、球棒準備揪人暴打，被警方早一步掌握行跡，控制現場，一夥人被帶往麻豆分局偵查隊調查並建立資料，訊後依社維法移送。

一場腥風血雨被暫時制約了，但沈男被打破頭仍不甘心，臉書下達「我要他的人」，警方亦提高警覺，洪姓宮主一夥人昨晚啟程北返，由麻豆警方護送上國道，彰化警方也主動聯繫，洪透露疑似遭3部車跟監，和美分局因此遂佈署10餘名警力在國道三號和美交流道口等候，護送安全抵達後。

事後，才發現洪的黃姓成員駕駛寶藍色的自小客車落單，在國道斗六段被攔截報復了，車窗全被砸破，當時車上共有5人，黃的24歲妻子被砸破玻璃刺傷，臉部和雙手都血跡斑斑，送醫包砸後沒有大礙。

警方調查，被砸寶藍色TIIDA自小客，擋風玻璃呈蜘蛛狀碎裂，側窗、後窗幾乎全部碎裂，座椅上都是碎玻璃，引擎蓋上明顯凹痕，受傷黃妻表示，冷不防被砸碎玻璃噴濺、刺傷了，一行把車開到和美塗厝派出所報案，對於車子毀損和乘客被掉落玻璃劃傷部分暫不提出告訴。

彰化縣刑大副大隊長林世明指出，目前鎖定動手就是稍早與他們發生衝突的人，警方為遏止事後雙方互相尋仇，已由彰化、台南警力，對雙方人員進行約束。

(中時 )