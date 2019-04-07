六輕廠區附近魚塭再氣爆後出現泡棉體。（周麗蘭攝）

麥寮六輕工業區台化芳香烴三廠7日下午2點7分傳出工廠氣爆，雲林縣消防局目前派遣麥寮、北五、台西、東勢車組前往搶救，四點七分控制火勢，無人員傷亡，縣長張麗善趕往現場關切，台塑六輕麥寮管理部副總經理陳文仰出面致歉。

陳文仰表示，這次氣爆案件是LPG管破裂，LPG類似液化石油氣，因管線有問題，液體漏出來時發生爆炸情形，加上黑煙、火光讓大家受到驚嚇，他代表台塑公司向大家致歉。

六輕廠區附近魚塭再氣爆後出現泡棉體。（周麗蘭攝）

縣長張麗善趕往現場關切，要求成立事故調查小組，三天內提出事故原因，一個月內完成總體檢，發生事故的範圍全部停工，造成空氣汙染以最高罰則500萬元開罰。

民眾反應，發生氣爆時像地震前兆，轟隆轟隆聲大作，附近多村玻璃被震裂、圍牆倒塌、屋瓦破損掉下、魚塭漂浮白色泡棉體。

多名縣議員要求六輕這次要負起全責，不能再推卸責任。縣長張麗善也要求由村長陪同勘災以確保受損村民權益。

玻璃被震碎（周麗蘭攝）

台塑六輕麥寮管理部副總經理陳文仰出面致歉。（周麗蘭攝）

張麗善要求以最高500萬元開罰空氣汙染。(周麗蘭攝)

(中時 )