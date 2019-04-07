「台灣芭樂」紐約鍍金？！一顆逾百台幣。(中天新聞提供)

台灣芭樂今年下半年度將有機會進軍美國，為芭樂外銷多增一個新管道，農民對此樂觀其成。剛從台灣訪問高雄市府的紐紡商會表示，紐約即將在連鎖超市推出高雄周，推廣高雄水果。令人驚奇的是，現在台灣芭樂已在紐約街頭出現，且一顆賣價一百多台幣，後來追問才知，其實種子來自台灣，台二代芭樂到美國彷彿鍍層金，台灣芭樂輸美前景可期。

中天新聞報導，四月中旬高雄市長韓國瑜將訪美，日前傳出台灣芭樂下半年有機會進軍美國，時機可謂相當巧，或許有機會為高雄農產品帶來好消息。

目前芭樂尚未被美國政府允許輸入，但中天記者卻發現奇怪現象，唐人街水果攤竟然出現「TAIWAN GUAUA」的標示，1磅賣4美元，相當於1台斤賣台幣158元。後經詢問才知，芭樂來自邁阿密，但種子卻是來自台灣。記者實地買了4顆芭樂，要價13美金，1顆約一百元台幣。

紐約中華總商會董事長于金山表示，四、五十年前台灣的農產及加工品也有銷往美國，占有一定的市場，後來因為牟利性的問題，受到競爭而消聲匿跡。不過，台灣農產品品質好極具競爭力，再加上巴拿馬運河拓寛後，可以大量運輸過來，因此商會有不少做連鎖超市的會員，計畫推出高雄周，在超市設立高雄水果專櫃，幫行銷高雄水果。

美國網友超期待台灣芭樂銷美，「趕快把高雄週弄起來，紐約及新澤西有太多中國超市，甚至韓國及日本超市所以，市場通路不成問題！」、「趕快運來加州，我們不想再吃墨西哥芭辣了﻿」好的價錢賣到美國去了，就不會被罵說是一國兩制、政治訂單﻿」。

(中時電子報)