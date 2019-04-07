楊貴媚與《台灣的聲音》主持人李哲藝。（民視）

楊貴媚與《台灣的聲音》主持人李哲藝。（民視）

楊貴媚接受《台灣的聲音》主持人李哲藝專訪。（民視）

影后楊貴媚日前接受民視《台灣的聲音》專訪，聊到電影，楊貴媚說她印象最深刻的是「銀幕初吻」，那是李行導演的《又見春天》，當時男主角是萬人迷秦漢，「跟他演吻戲時一直被導演喊卡，因為所有人在旁邊看。另外一個壓力來自秦漢，因為我以前都是背著書包去看他的電影，怎麼吻得下去！」一場短短的吻戲可以吻掉一卷膠卷。

楊貴媚說，她當年是因為唱歌才踏入演藝圈，當時報名台視《新人獎》，因參賽者必須是職業歌手，自己並不具備此條件，還是由恩師黃敏寫推薦函才得以通過，黃敏老師當時的得意門生很多，例如鳳飛飛、陳盈潔、龍千玉等人，大家都會去老師家練唱，她當時年紀小最得疼愛，她告訴師母「沒上過電視會害怕」，於是師母先幫忙介紹去西餐廳唱歌，但當時老闆要求歌手要會彈吉他，她馬上就去買一把。

她也將那把開啟她演藝之路的吉他，帶到《台灣的聲音》錄影現場，主持人李哲藝發現還是很新，於是問「妳會彈嗎？」楊貴媚笑說：「不會！哈哈！」原來楊貴媚當年央求工作人員將吉他收音的麥克風不要插電，就這樣假彈真唱的狀況下，練膽、練台風兼賺錢！此舉讓主持人驚呼：「膽子真大啊！」

後來因為媽媽對她說：「妳一個月上不到兩次歌唱節目，但妳去演電視劇，是每天都會看到的！」她想想也對，從此改變跑道開始演戲，後來又躍上大螢幕成為電影演員。

事母至孝的楊貴媚，聽到現場灣聲樂團演奏〈孤女的願望〉時特別動容且眼眶泛紅，因為這是小時媽媽教她唱的一首歌，如今母親生病了，換成她來教媽媽唱歌，現在最常練的一首歌是〈月亮代表我的心〉，節目最後楊貴媚演唱〈甲你攬牢牢〉，她表示想唱這首是因為媽媽現在行動不方便，只要移動都需要抱，她也常跟媽媽說「妳最幸福了，每天都有人甲你攬牢牢」！

主持人李哲藝也好奇問她：「金鐘獎跟金馬獎到底拿過幾座？」楊貴媚大笑表示：「只有各得過一次而已啦！」且金馬獎還足足等了12年才拿到，楊貴媚笑說：「因為很多人都誤會得過很多次，在此特別澄清，也希望雙評審們還是要多多給予得獎的鼓勵！」，對於外界都以為「楊貴媚得過很多次金鐘、金馬獎」，她個人解析原因是她參加演出的戲有得獎或男主角得獎，自己則是「帶旺吉祥物」。

楊貴媚還爆料當年第一次得金鐘獎的前幾天，一位記者打電話給她並問：「貴媚妳老實說，妳得過幾次金鐘？」她回「我發誓我沒得過」，還被記者說亂講，也把她笑歪了，對方說「天啊！妳怎麼跟小燕姐一樣！她也沒有得過，跟妳一樣！妳們兩個真的是虧大了！」她也回「不會吧，小燕姐應該得過很多次」，隔天媒體報導「楊貴媚跟張小燕一次也沒得過獎」，結果那年，她跟張小燕都得獎了！

(中時 )