古天樂和林峯被糗可以組成囚服系男團。（華映提供）

林家棟是《Z風暴》被古天樂親手捉拿入獄的警界高官。（華映提供）

警匪動作電影《P風暴》由香港票房男神古天樂4度出馬，再扮廉政公署官員查賄反貪，但場景突破以往，搬到監獄裡大演「監獄風雲」，主演古天樂、林峯和林家棟在片中都穿著囚服現身，有如另類男子團體上演「製服誘惑」，古天樂更輕鬆駕馭囚服，對於這回被關在監獄中查案感到特別，「這次格局再擴大，每個畫面都充滿壓迫感。」

古天樂在片中以囚犯身份入監查貪污，卻遇上系列首部曲《Z風暴》中親手捉拿入獄的收賄警界高官林家棟，對方一心想對他進行報復，讓他腹背受敵，眾人馬在獄中上演角力爭奪，火爆場面更勝以往，不過古天樂表示在拍攝前，曾和導演前往香港懲教署會面討論，「他們都說監獄不會有《監獄風雲》情況，但我和導演都明白觀眾期望，所以監獄部分還是不能沒有打戲。」

林峯則笑言接拍時明被告知飾演獄中大佬，有一群打手，讓他一心以為會有人代勞打戲，想不到每次打架戲都被要求打頭陣，還被要求像是流氓亂鬥，他直呼難度頗高：「雖然都有動作指導和每個演員練動作，但大亂鬥不能太設計好動作，所以要靠自己能避就避，但大多時候都預料不到，得自己注意安全。」該片5月10日上映。

(中時 )