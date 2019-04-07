美海軍陸戰隊將要換裝一種新式榴彈發射器M320A1，它是全新的設計，有著更好的準確性，以取代從越戰時期就使用的M203。

軍事網(military.com)報導，40公釐榴彈發射器分成兩種，一種一種是獨立模式的榴彈槍，比如M79榴彈槍、Mk 19自動榴彈槍，或是 MGL 六枚轉輪榴彈槍。另一種是安裝在步槍下的輔助配件，比如M203榴彈槍，是步兵的重要輔助武器。

與舊式的M203相比，M320有著許多改進，首先填彈方式不同，M320從側邊開啟，裝填榴彈較順手，而且它有個手槍式握把，使它既可以獨立運作，也能安裝在步槍之下，不像M203必須以步槍彈匣暫代握把。美國陸軍於2009年首次開始部署M320，後來又升級為M320A1，主要是安裝在M4卡賓槍之下。美國陸戰隊也決定跟進，將在2020年財政年度編預算換裝。

M320也可以獨立使用，不需依附在步槍下。(圖/美國陸軍)

美國陸戰隊地面作戰司令部步兵武器計畫室主管提姆‧休(Tim Hough)中校說：「M320A1將提供良好的射程和準確性，使步兵小隊更加致命。」

M320使用介紹

根據陸軍40公釐榴彈發射器的技術手冊，M320 / 320A1最大有效射程達到150公尺。安裝於步槍下時，M320重量約1.54公斤，若獨立配置，則重約2.9公斤。

(中時電子報)