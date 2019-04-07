基隆市一名蔡姓男子，於去年3月23日深夜騎車行經限速50公里的新北市淡水區民權路段往台北市方向，卻遭雷達測速測到111公里的高時速，因此被罰8000元，並記違規點數3點、吊扣機車牌照3個月。蔡男提起行政訴訟，基隆地方法院審理後，認為舉發程序有明顯瑕疵，撤銷原處分。

《聯合》報導，蔡男表示，他當時並未看到該路段有警告標誌，且事後他重返該路段，也未見警告標誌，因此認為舉發機關未依規定設置警告標誌，且現場照片亦未顯示時間、機器檢定合格證，因此懷疑照片是事後補拍。

警方則表示，該路段往台北市方向，約向前210公尺處便有設置「警52」測速取締，蔡男應注意並遵循速限行車。

基隆地院審理後，發覺舉發機關提出之警告標誌設置照片，四周未有任何拍攝日期、時間、確切地點等資訊，2度函詢新北警方，要求說明「舉發機關提出之警告標誌照片未顯示日期時間」後，警方卻表示原始檔案已毀損。

法院後向該路段工務段函詢，工務段則表示，經勘定後，初判為警方執行移動式測速照相機加強取締違規車輛，所設置的臨時性警52標誌牌面，非該工務段所設置的經常性警告標誌。

法官調查後，認為案件舉發程序確實有明顯瑕疵，蔡男訴請撤銷有理，應予准許。

(中時電子報)