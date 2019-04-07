回台灣囉！金門鄉親扶老攜幼出發。（李金生攝）

難得搭乘軍機的經驗，一名旅客（中）用手機自拍留念。（李金生攝）

軍機來回2架次支援疏運，共送走140名旅客。（李金生攝 ）

縣府觀光處長丁健剛（中）與金門航空站主任洪念慈（左二）歡送鄉親回台。（李金生攝）

立委陳玉珍也率服務團隊，在軍機場協助鄉親登機。（立委陳玉珍服務處提供）

清明連假至今（7）日結束，金門縣府觀光處與立委陳玉珍服務團隊總動員，原先擬訂的「ABC」空、海運加軍機3套因應計畫全部派上用場，雖然一早遭濃霧打亂航班，但天公作美很快轉好，疏運作業十分順暢。

金門縣長楊鎮浯關心鄉親清明連假往返交通，要求觀光處與縣港務處擬訂因應計畫，包括A計畫（空運含正常班和加班機）、B計畫（海運）與C計畫（軍方C-130軍機）3套疏運作業方案，隨時掌握最新天候狀況，協同金門航空站做好應變工作。

今天連假告一段落，一早尚義機場就湧進大批旅客，但因濃霧影響起降，取消多個航班，讓急著返台上班、上課的鄉親憂心不已，還好9時15分以後恢復正常，班機加緊疏運，送走一批批的旅客。

下午14時42分全島烏雲密佈，下起又急又大的陣雨，10分鐘後就雨收放晴，讓人擔心濃霧再起，還好天公作美，能見度持續保持良好，台金線空中交通未受影響。

縣府觀光處長丁健剛與立委陳玉珍服務團隊，偕金門民航站主任洪念慈協調華信加開北金、中金線來回各1架次、立榮加開北金線來回1架次、遠東高金線來回1架次外，國防部也派遣軍機來回2架次，支援北金線疏運，整體作業銜接順暢，晚間21時45分飛高雄的遠航加班機，甚至還在下午5時出現10餘個空位。

另縣府「包船」金門快輪部分，也在近午時分載客207人由料羅港出發，預定晚間20時許即可抵達台中港。

(中時 )