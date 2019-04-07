「愛水嘸驚流鼻水，愛水也嘸驚做賊仔！」台中市南區42歲胡姓女子，一時動了貪念，為了價值僅新台幣309元的美容液鋌而走險，留下商品空盒掩人耳目，自以為神不知鬼不覺的「智慧型犯案」全被尾隨後方的店員看在眼裡，失風遭逮才深深懊悔過去白紙般的人生記錄，將留下抹不掉的污點。

台中市警察局第三分局勤工派出所員警陳信茂於3月30日巡邏時，行經台中市南區某大賣場，發現1名女子攜帶物品走出，鬼鬼祟祟的行徑行跡極為可疑。員警將其攔下盤查時，緊跟該女子身後的賣場店員上前告知警方，該名女子方才竊取店內物品，請警方協助處理。

店家指出稍早發現該名女子形跡可疑，便暗中尾隨觀察，發現她徒手拆開美容液外盒膠膜取出內容物後，鎮定的將美容液拿在手中，還在店內東逛西晃假裝查看商品，2分鐘後才大方離開。

員警詢問胡姓女子，是否竊取包裝盒子內之美容液，其矢口否認並辯稱自己僅是將該物品拿出查看，看完已放回包裝盒內，甚至信誓旦旦地表示：「不信我帶你去看！」隨後便快步走進店內試圖趁亂將美容液放回架上裝傻，惟犯案過程已全數為緊跟在後之員警看在眼裡。

員警為讓胡女心服口服，另請店家配合提供監視器畫面，胡女見犯案經過證據確鑿，才坦承自己因一時貪念鑄下大錯，原以為自己戴口罩且竊取過程俐落，是一樁完美的「智慧型犯罪」，沒想到被監視器全都錄，員警將其依法帶返所偵辦。

(中時 )