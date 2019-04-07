布萊德表示即使有人質疑他是袒護好友，但他反駁，若知道有人虐童，絕對會在第一時間揍對方。（截自YouTube）

麥可姪女布蘭蒂以韋德前女友的身份剖析對方心理。（截自YouTube）

HBO紀錄片《逃離夢幻莊園》控訴麥可傑克森的戀童癖，如今麥可家族請人執導30分鐘紀錄片《第一手的夢幻莊園：調查麥可傑克森紀錄片》放上YouTube（暫譯），邀請麥可的姪子泰姬傑克森（Taj Jackson）、姪女布蘭蒂傑克森（Brandi Jackson）和長期擔任麥可技術指導因此經常待在夢幻莊園的布萊德桑伯格（Brad Sundberg）現身說法，反駁韋德羅布森（Wade Robson）和詹姆斯賽芙查克（James Safechuck）指控麥可孌童的內容。

布萊德在片中透過電話表示自己走過夢幻莊園的每個角落，他發現麥可相當坦蕩，從未阻止他走進任何房間甚至衣櫥：「這麼長的時間裡我從來沒看到任何一個在麥可傑克森身邊的小孩，看起來有像是痛苦、被傷害或虐待的模樣。」他認為：「夢幻莊園是個平靜、安全且有趣的地方，是一個專門為弱勢孩童設計的地方。」

麥可的姪女布蘭蒂則透露自己和韋德羅布森曾約會長達7年：「他一直都是個機會主義者。」她曾發現對方多次劈腿同時和其他人上床，而且這些女性大多有助於他的事業，因此她認為對方跳出來公開指控麥可，也是想獲得經濟上的利益，「他知道如何在不同的狀況將自己放在對的位置，以利於在經濟上獲益。」

布蘭蒂又說：「他（韋德）說他和我叔叔曾經陷入愛情並且交往，他還說我叔叔要求遠離他遠離女性，這都不是真的。我才說我叔叔如何撮合我們。這些都能證實他的說法毫無信用，而且我認為他竟然想抹除人生中10年的痕跡，相當有趣！」不過韋德和詹姆斯的律師向音樂雜誌《告示牌》表示：「傑克森女士並不在韋德和麥可傑克森發生性侵害的現場，她根本於此事無關，無權談論這個議題。」

(中時 )