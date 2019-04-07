信眾專注共修，勇猛精進 。（靈鷲山佛教教團提供）

法住法師為信眾說明大悲閉關殊勝之處 。（靈鷲山佛教教團提供）

悲心閉關，悲願募經，悲行種樹。靈鷲山無生道場年度盛事「2019大悲閉關21」今日啟建！4月7日至4月28日，來自海、內外的信眾近300位，21天持續持誦《大悲咒》回向地球平安，開山住持心道法師全球推動「愛地球、愛和平」不遺餘力，2012年，世界各地天災不斷，人心失怙，靈鷲山啟建大悲閉關，迄今第8年，可望突破1000萬遍。

「任何一咒，持之得力，都是咒王」，《大悲咒》短短84句，句句大願，願願著力！靈鷲山是觀音聖山，修持觀音法門，開山住持心道法師說：「常念《大悲咒》，容易念出《大悲心》，福氣也會跟著來。」

海內外四眾弟子閉關修行，連續21天，共同持誦《大悲咒》以清淨善念，匯聚慈悲能量，以共振效果回向地球平安，也為自己累積道糧福報，也歡迎民眾隨喜共修。今年「佛系青年」也有增加的趨勢，報名大悲閉關的學員，30歲以下的參加者超過一成，除了年輕人對宗教的接受度愈來愈多元開放外，採用動畫、結合武俠小說概念的宣傳方式也功不可沒！

4月7日大悲閉關正式啟動！主法和尚大康法師以大悲水灑淨壇場，為信眾結下清淨結界，梵唄音聲繚繞壇城，莊嚴攝受，也讓21天的《大悲咒》共修，有一個清淨莊嚴的開始。指導法師恆傳法師開示：「大悲閉關跟其他閉關比較不同的是，閉關者要參加八關齋戒，八關齋戒非常殊勝，大家受戒觀想時要發大菩提心：斷一切惡、修一切善、度一切眾，為自己修得清淨戒體，便不會輕易退轉於菩薩道。」

有報導指出，念誦經典可讓大腦部前額葉明顯更加活化，額葉與學習、思考、決策、自覺、語言等認知功能相關，同時對於情緒的控制，亦扮演相當重要的角色，活化前額葉，對於大腦在執行上述功能時，有所助益，鼓勵生活節奏緊張、工作壓力大，需要身心沈澱、休憩養生的民眾，能夠踊躍參加大悲閉關持誦《大悲咒》。

靈鷲山為期21天的大悲閉關，除了念咒自利，也發揮社會公益價值，4月22日世界地球日，於海內、外講堂中心募得的《大悲咒》，也將一同回向地球平安，靈鷲山更於4月28日閉關圓滿日，舉辦『鷲愛種樹 鷲愛地球』公益種樹活動，一起為地球披上美麗的綠色新衣。

(中時 )