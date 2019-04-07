前台北縣長周錫瑋（右）在中市參加婚禮，與民眾互動。（陳淑芬攝）

國民黨「吳朱會」、「吳王會」全破局，有意角逐國民黨總統參選人的前台北縣長周錫瑋7日在台中市表示，國民黨不能過度自信、浪費時間、爭吵，已經沒有分裂的本錢，主席吳敦義應趕快找有意初選的人再啟動溝通，如果共識是支持民調最高者，就不須初選了。

周錫瑋7日到台中市霧峰區萊園參加1場婚宴，台中市長盧秀燕、立法委員江啟臣等人也到場見證新郎林谷隆及石佩勳的婚禮，並為新人祝福。

周錫瑋受訪時表示，「吳朱會」、「吳王會」雖破局，但是要趕快再啟動，至於形式或方式都不重要，因為這是有許多人都有意參加初選，而不是哪一個人要不要參選的問題。國民黨必須跟著多數人的意見及方式來走，這時候最重要是溝通、團結，而不是個人作秀或炒新聞，關門或開門都不重要，如果大家了解民調最高是誰？那有什麼好囉囌的。

周錫瑋強調，民進黨一定會團結，且有支援及外援；國民黨是「一窮二白」、「勢單人孤」，打選舉怎麼會贏？國民黨沒有過度自信、浪費時間、爭吵，甚至分裂的本錢。

周錫瑋說，吳主席應該找大家去談，立法院前院長王金平既然回應「客隨主便」，表示意願談；周表示，他也願意談，吳主席就先跟願意談得先談，與有意初選的人各自溝通過，建立共識後，再共聚一起談，如果大家的共識是支持民調最高的人，那就按共識去做就好。

周錫瑋說，若大家都同意支持民調最高的人，就不須初選，直接做民調就好。他並建議，黨中央要公開做民調。

(中時 )