創立於1897年的台南新化國小，校友眾多，第30屆校友往年只有各班各自舉辦同學會，今年擴大召集昔日同窗共8個班一起開同學會，7日近200人齊聚新化東成會館敘舊，多位高齡近80、90歲的昔日導師也來參加，場面感人。

此次擴大同學會發起人湯崇彥表示，他們這屆於1969年入學，至今已50周年，過了半世紀，同學皆已年近耳順之年，有緣再聚首，是非常難得的緣份。串聯起8個班合開同窗會的召集人陳宏源說，先透過電話、親訪、社群軟體等連絡方式，在各班找一位召集人居間連繫，終於促成這次盛大的同窗會。

第30屆校友畢業44年，也有不少傑出校友，例如湯崇彥、莊俊斌、康統服、郭偉志、方永昌醫師，教育界的遠東科大電機工程系系主任鄭至焜、台南大學文學院院長林登順、崑山科大環工系教授周信賢、輔大歷史系教授張省卿，以及台灣運彩總經理林博泰、精材科技副總經理方文良等等商界傑出人士。

而昔日的導師林信宏、吳翠芳、陳美容、主任林世英，現任校長鄭天來，以及曾任台南市環保局長、雲林縣副縣長、現任商業發展研究院副院長的27屆校友張皇珍也出席活動。其中，昔日辛班的班長林怡伶還專程從美國回來參加。

湯崇彥表示，畢業後大家各奔東西，有些人已40多年未見，再度聚首，昔日的童年記憶全湧現，過去種種都盡付笑談中，會中除了把酒言歡，還有一位同學準備了200枝棒棒糖，分給大家品嘗，回味最甜美的童年往事。

(中時 )