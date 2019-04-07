五月天6日起2天在大阪舉辦「Mayday 2019 Just Rock It!!!“藍 BLUE”」演唱會，特別準備久未獻唱的〈羅密歐與茱麗葉〉、〈嘿 我要走了〉等曲目，冠佑說：「今天的歌都前三張專輯，離現在將近20年，希望回到20年前小夥子的心態，體態沒辦法，體力也沒辦法，這些歌可能現場的人沒聽過，但希望你們聽完後都會很喜歡。」

五月天一連兩天在大阪開唱。（相信音樂提供）

為迎接出道20周年，五月天相隔5年重返大阪開唱，演唱〈我不願讓你一個人〉時，特別安排與萬名觀眾一同觀賞LED螢幕上滿開的櫻花樹，與場外的櫻花樹相互輝映；恰巧蔡依林日前也在韓國賞櫻，阿信在她的IG曖昧留言，兩人互動再度引發熱議。

五月天一連兩天在大阪開唱。（相信音樂提供）

此次演出，五月天以《五月天第一張創作專輯》、《愛情萬歲》、《人生海海》出道時3張專輯的封面顏色「BLUE」為基調，藉由歌曲象徵回歸原點，阿信說：「20年前有沒有看過五月天演唱會？每次唱到最後都覺得很辛苦，因為這首歌不好唱，滿多人喜歡這首歌，20年後心境是否還一樣。」接著獻唱〈永遠的永遠〉，氣氛感人。

怪獸也全程以日文打招呼：「好久不見，大家好嗎？這是我們第一次來到大阪城，感到很開心很興奮。在開滿櫻花的這個季節，演出我們第一場的Blue，希望大家都可以玩得很開心。」誠意十足。

(中時 )