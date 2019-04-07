台北市長柯文哲到彰化鹿港又稱玻璃廟的台灣護聖宮參拜，在董事長林肇睢引導下欣賞台灣豐韻圖。（吳敏菁攝）

台北市長柯文哲到彰化鹿港又稱玻璃廟的台灣護聖宮參拜。（吳敏菁攝）

柯文哲體驗吹玻璃。（吳敏菁攝）

大甲媽今晚起駕，台北市長柯文哲今年也要全程參與，行腳還願，前往大甲鎮瀾宮前先到彰化鹿港又稱玻璃廟的台灣護聖宮參拜，在董事長林肇睢引導下欣賞台灣豐韻圖、吹玻璃，停留70分鐘，全程僅簡單表示，「為了台灣的未來，努力再努力」。

柯文哲今天下午2點30分底達台灣護聖宮，台灣玻璃館董事長林肇睢導覽全台第一座玻璃帽帽的建築，柯文哲上香參拜媽祖後，林肇睢說，柯市長曾來過玻璃館，當時本來只要停留半個小時，結果彼此相談甚歡，談了4個小時，這次很榮幸邀請再度光臨。

柯文哲在眾人包圍下，簡單表示，「為了台灣的未來，要努力再努力」，隨後體驗吹玻璃、走進玻璃打造的黃金隧道。

黃金隧道裡有白海豚，林肇錐向柯文哲介紹，4月1日國民黨主席吳敦義也來參觀過，柯文哲只是點頭，不發一語，在館方安排下，柯文哲跟一群在地企業人士見面、合照。

這次柯文哲要全程跟著大甲媽遶境還願，全程行腳，但不扶轎，媒體狂追猛問4年對大甲媽過境彰化一再發生搶轎，口出「彰化都是黑道」掀起軒然大波的言論等，柯文哲一逕都沒有回應。

(中時 )