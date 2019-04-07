立委李俊俋（左）與市議長莊豐安一起站上高空鞦韆。（廖素慧攝）

嘉義市高空盪鞦韆比賽 ，裁判以管窺測選手盪鞦韆的高度，也是活動的傳統特色。（廖素慧攝）

80歲蔡設訓當40多年裁判，都以管窺測選手盪鞦韆的高度。（廖素慧攝）

嘉義市高空盪鞦韆比賽 ，裁判用長管子、望遠鏡目測盪鞦韆的高度。（廖素慧攝）

高空盪鞦韆可登高望遠，也象徵步步高升，7日嘉義市鞦韆節活動，勇媽市長黃敏惠與監察院長張博雅站上鞦韆架，積極爭取民進黨內立委初選的現任立委李俊俋、議長莊豐安也登高體驗，高空盪鞦韆向來女性止步，黃敏惠欣喜她是「第一位站上高空鞦韆架的女性」，是性別平權的表現。

嘉義市鞦韆節活動源自清代下路頭玄天上帝消除民間瘟疫，民間開始流傳盪高空鞦韆消災解厄祈福，鞦韆架是遵照古法，上山取竹材，使用藤蔓捆紮，搭製12公尺高的竹鞦韆架，且禁止女性上鞦韆。

黃敏惠說，勇敢嘗試，爭取勝利，高空盪鞦韆是一種運動競技，更是一種生活文化，身為勇媽市長，她要站在第一線展現勇氣，自己是「第一位站上光路里鞦韆架的女性」，今年開放女子登鞦韆架體驗，是性別平權的表現。

黃敏惠說，市府將與市議會、光路里等單位研議明年起擴大舉辦嘉義市鞦韆節，莊議長提及鞦韆比賽的場地規畫、增加賽程天數等建議，將擲筊請示玄天上帝，讓整個盪鞦韆活動精采可期，更促進地方文化觀光。

高空盪鞦韆還有一項特色傳統，5位裁判「以管窺天」目測選手盪出的高度，加總5人的分數再取平均值作為最後成績，80歲蔡設訓當裁判40多年，他說，用長管子可以集中注意力及視力，再用望遠鏡輔助，挺管用的。

今年有哥倫比亞籍青年Fabian Becerra娶嘉義老婆，定居台灣，上場試膽量，大呼過癮；光路里長林昇賢18歲參賽時勇奪少年單人組冠軍，相隔25年再上場比試。

比賽結果，陳聖宗盪出9.4公尺奪少年單人組冠軍，是7連霸；羅英瑋以8.56公尺獲得中年單人組冠軍；陳嘉生以8.08公尺摘下壯年組冠軍，他已連續18年奪冠。

(中時 )