行腳節目主持人阿布以電影《幻術》首度跨足大銀幕，花2個月做足角色準備，他為在片中飾演陳水扁隨扈，幾乎天天上健身房，「我本身就個頭大，當隨扈還是要精壯一點。」不過他也笑言每天回家都照鏡子檢視成果，老婆忍不住在旁頻翻白眼，幸好最後成效頗佳，腰圍瘦了2吋，「從定裝到開拍前，服裝師都說：『怎麼不一樣了！』」

劇組安排阿布上了幾次隨扈課程，請來當年蔣經國的隨扈擔任老師，阿布表示：「聽他聊很多故事和受訓過程，就更容易入戲。」他還和特情人員學動作課程，包含站姿、手的擺放位置，「隨時要靈活食指，因為一有緊急狀況就要開槍。」

阿布因為太入戲，有時回到家依然帶張「撲克臉」，還忍不住叫3歲女兒立正站好，「但是女兒就是容易讓爸爸融化啊！」只要女兒一撒嬌，他又瞬間恢復正常，不過他現在對周圍環境特別敏感，老婆走在路上，會要她注意後面跟了多少人，一下又說有人擦肩而過，他自嘲實在有點神經質，不過家人也多了安全感。

劇情涉及319槍擊案件，角色真實呈現當時政治人物，阿布坦言接演前也曾擔心是否會被貼政治標籤，但他認為飾演的無名隨扈幾乎是架空人物，無政治立場，「站在電影創作角度去看，比較能客觀去呈現。」片中雖環繞政治議題，但他表示拍攝氛圍輕鬆，「我和林煒、王自強私下都嘻嘻哈哈！」只有開拍才會突然嚴肅起來，頗享受拍片過程。該片5月3日上映。

(中時 )