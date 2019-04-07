明華園當家小生孫翠鳳驚傳在今晨昏倒送醫！據明華園臉書早前PO文透露，孫翠鳳今早起床時疑因幾個月積勞成疾，昏倒送醫，至今仍在急診中。由於事出突然，今晚演出將由女兒陳昭賢代母上陣。

孫翠鳳今晨因無法站立昏倒急送醫，至今仍在急診，還有待報告出爐，才能知道切確病況。而今晚原定在高雄內門順賢宮演出的《賣藝王家》，也臨時有陳昭賢代母上陣。

不少戲迷得知消息，也紛紛在臉書下方留言為孫翠鳳集氣，「孫老師還好嗎？老師保重、早日康復」、「衷心祝福孫老師早日康復！再現絕代演藝風華」、「孫女神保重身體，我們都還等著妳的表演活動」。

60歲歌仔戲國寶孫翠鳳，不僅是明華園戲劇總團當家台柱，也是戲劇藝術界難得一見允文允武、亦生亦旦的演員。對於歌仔戲推廣及創新工作均成果卓著，為臺灣歌仔戲知名小生之一。孫翠鳳與陳勝福育有2女，今晚代替她上陣的陳昭賢，是明華園唯一企管系畢業，她不僅要接下母親孫翠鳳的班，也要扛下父親、現任總團長陳勝福的棒，讓陳昭賢曾感嘆壓力好大。

(中時電子報)