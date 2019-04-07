日前造成31打火人員不幸殉職的四川涼山木裡森林大火，在火勢被撲滅沒多久後，7日上午火場再度復燃，根據四川省應急管理廳報告，四川省森林消防總隊緊急派出由涼山州支隊支隊長仲吉會帶隊的先遣組7人趕往瞭解情況，先遣組需6個小時到達火場。目前，當地有350名撲火隊員在待命撲救。

2019年3月30日18時許，四川省涼山州木裡縣雅礱江鎮發生森林火災。31日下午，四川森林消防總隊涼山州支隊指戰員和地方撲火隊員共689人抵達海拔4000多公尺的原始森林展開撲救。

撲火行動中，因風力風向突變，突然發生林火爆燃，巨大火球撲向打火人員。雖然現場撲火人員緊急躲避，但仍造成其中27名森林消防指戰員和3名地方撲火隊員，因閃避不及而壯烈犧牲。

4月5日，當地森林公安局確認大火為雷擊引發森林大火，著火點則是是一棵雲南松。四川省人民政府為激勵士氣，近日已批准在撲救四川涼山木裡森林火災中英勇犧牲的30名打火兄弟為烈士。

(旺報 )