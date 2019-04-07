第一次亞太區非洲豬瘟專家會議8日、9日將在大陸北京舉行，台灣於清明連假前即去函世界動物衛生組織（OIE），希望能受邀參加，但截至今（7）日下午4點，仍未收到訊息回覆。農委會防檢局表示，因會議規劃方式仍不清楚，沒受邀就不得其門而入，我方會持續等到明天，看是什麼情況再對外聲明。

防檢局表示，防檢局於清明連假前在OIE官網看到會議訊息，但僅知會議名稱、時間，以及在北京召開，其他包括議程、邀請對象等資訊則無法掌握，雖我方聯繫OIE希望參加會議，但至7日下午尚未收到回覆訊息。

防檢局局長馮海東表示，防檢局積極聯絡這件事，目前打聽知道會議是由大陸及聯合國糧食及農業組織（FAO）主辦，我方持續等待訊息回覆「至少等到明天」，防檢局有一些人可以隨時啟程，但因對會議組織方式等資訊仍沒有掌握，故也尚未正式指派與會人選，「明天確定是什麼情況會再對外聲明」。

防檢局指出，台灣是OIE會員，但專家會議是由會議所邀請選定的專家才能與會，不是每個OIE的會員都會參加。馮海東說，以歐洲前幾年為了組織常設專家小組所開的籌備會議看來，與會成員多為各國首席獸醫官及專家，但各地區有其作法，這次亞太區會議是怎麼邀的還不清楚。

(中時 )