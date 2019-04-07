中國救援隊遠赴非洲莫三鼻給 圓滿完成國際救援任務 19:142019/04/07 旺報 孫曜樟 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中國應莫三比克政府請求遠赴莫三鼻給展開國際救援，經10天的工作後，65名中國救援隊隊員已圓滿完成救援任務，於日前搭乘中國民航包機回到大陸。 據大陸應急管理部有關負責人表示，救援工作10天以來，中國救援隊根據救災形勢發展和當地政府需求，深入災情和疫情嚴重的地區，積極參與搜索救援、醫療救助和衛生防疫等工作，盡全力挽救生命和幫助災民。 據統計，中國救援隊共治療3337人，清洗消毒33.08萬平方米，為當地數千名災民發放急需的食品、藥品、飲用水等。 (旺報 ) 也許您會感興趣 推薦閱讀 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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