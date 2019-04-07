中國應莫三比克政府請求遠赴莫三鼻給展開國際救援，經10天的工作後，65名中國救援隊隊員已圓滿完成救援任務，於日前搭乘中國民航包機回到大陸。

據大陸應急管理部有關負責人表示，救援工作10天以來，中國救援隊根據救災形勢發展和當地政府需求，深入災情和疫情嚴重的地區，積極參與搜索救援、醫療救助和衛生防疫等工作，盡全力挽救生命和幫助災民。

據統計，中國救援隊共治療3337人，清洗消毒33.08萬平方米，為當地數千名災民發放急需的食品、藥品、飲用水等。

(旺報 )