高雄市長韓國瑜7日傍晚應邀為南投市三玄宮玄天上帝聖誕法會開香主祭時，受到成千上萬民眾熱情簇擁，下車進廟時被擠得寸步難行，面對民眾排山倒海的「選總統」聲浪，他幽默說「喊兩、三聲快樂一下就好」，並與縣長林明溱、議長何勝豐，一起向神明行三獻禮，祈求台灣有更好的經濟發展，「台灣安全、人民有錢。」
今天為玄天上帝聖誕日，南投市三玄宮舉辦「祈安祝壽、聖誕轉運補庫賜財大法會」，主任委員、前南投市民代表會主席張秀枝邀請高雄市長韓國瑜、縣長林明溱、議長何勝豐分別擔任主祭官、正獻官等，立法委員許淑華及南投市長宋懷琳、草屯鎮長簡景賢與多名縣議員也參加祭祀。
行三獻禮後，廟務人員邀請韓國瑜等貴賓前往法會高台開啟五方財庫；韓國瑜夫人李佳芬、女兒韓冰此刻也抵達會合，同樣被簇擁擠得水泄不通。
韓國瑜面對民眾熱情高喊「選總統」、「韓市長救台灣」等聲浪，他說「爽一下就好」，但也強調他與南投縣長林明溱一樣，外出搶訂單賣水果，能夠促進經濟，讓人民更有錢。
(中時 )
#韓國瑜
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