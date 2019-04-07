韓冰、李佳芬合體韓國瑜 訪三玄宮如大進場

韓國瑜人氣之旺，南投縣史上首見，萬人簇擁寸步難行。（沈揮勝攝）

南投市三玄宮「祈安祝壽、聖誕轉運補庫賜財大法會」，7日由韓國瑜開香主祭。（沈揮勝攝）

縣長林明溱擔任正獻官。（沈揮勝攝）

議長何勝豐行三獻禮。（沈揮勝攝）

高雄市長韓國瑜7日傍晚應邀為南投市三玄宮玄天上帝聖誕法會開香主祭時，受到成千上萬民眾熱情簇擁，下車進廟時被擠得寸步難行，面對民眾排山倒海的「選總統」聲浪，他幽默說「喊兩、三聲快樂一下就好」，並與縣長林明溱、議長何勝豐，一起向神明行三獻禮，祈求台灣有更好的經濟發展，「台灣安全、人民有錢。」

今天為玄天上帝聖誕日，南投市三玄宮舉辦「祈安祝壽、聖誕轉運補庫賜財大法會」，主任委員、前南投市民代表會主席張秀枝邀請高雄市長韓國瑜、縣長林明溱、議長何勝豐分別擔任主祭官、正獻官等，立法委員許淑華及南投市長宋懷琳、草屯鎮長簡景賢與多名縣議員也參加祭祀。

行三獻禮後，廟務人員邀請韓國瑜等貴賓前往法會高台開啟五方財庫；韓國瑜夫人李佳芬、女兒韓冰此刻也抵達會合，同樣被簇擁擠得水泄不通。

韓國瑜面對民眾熱情高喊「選總統」、「韓市長救台灣」等聲浪，他說「爽一下就好」，但也強調他與南投縣長林明溱一樣，外出搶訂單賣水果，能夠促進經濟，讓人民更有錢。

(中時 )