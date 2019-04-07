衛視中文台《一袋女王》日前邀請謝忻、Eason、茵芙、倪子鈞、小蠻上節目分享自己曾經幹過什麼瘋狂事，Eason之前去祕魯玩，結果高山症發作，但他為了一晚1萬4的房間，硬攀岩爬了四個小時才有的睡。小蠻紐約行遇急凍天氣，隔天睡醒嘴巴合不起來才發現自己顏面中風，她還有次去峇里島玩被猴子抓，弄氣到跟牠吵架，竟然被上半身扒光光報復！

Eason去祕魯犯高山症硬是攀岩睡懸崖。（衛視中文台）

Eason之前跟李懿還有一位友人，三人同遊祕魯要去體驗位於懸崖上的天空膠囊旅館，由於Eason因轉車的關係幾乎是兩天沒睡，一到了海拔3000多公尺的祕魯立刻有高山症反應，到了現場才知道要入住自己房間還得先攀岩1個小時，讓Eason立刻想改住在山下民宿，但同行友人提醒他房間不能退費，而且一個人的房價就要1萬4000元，Eason一聽立刻吞了高山症的藥決定爬上去。

沒想到不吃藥還好，吃了要後，Eason手腳發麻，整個攀岩過程他根本不知道自己有沒有踩好，連隨行的教練都無時無刻在提醒他踩好攀爬點，Eason就在恍惚中花了別人4倍的時間共4個小時才爬上了自己的房間，讓主持人曾國城傻眼說：「你這真的太high了」

(中時 )