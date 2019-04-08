新手媽媽該如何照顧幼童，其實不必四處問人求解，台東基督教醫院鄭弋表示，育兒寶典遠在天邊近在眼前，寶寶出生時媽媽就一定會領到的「兒童健康手冊」及「兒童衛教手冊」堪稱雙寶典，內容相當實用，隨時翻閱就可得到答案，有助了解寶寶生展情形及發展關鍵。

國民健康署編得很好。鄭弋對寶寶一出生就會領到的這2本手冊大加讚賞。在小兒健檢門診中，不時聽到她邊與家長對話邊不厭其煩的標記手冊上的說法給家長看，讓家長除了在診間看過，回到家還可以隨時拿出來翻閱。

遇到1歲6個月大的寶寶，鄭醫師會問起塗氟的問題。「兒童健康手冊第27頁上面說，長出第1顆牙就可以開始看牙醫，還有塗氟；刷牙的時候要用含氟量1千ppm的牙膏。」

為2個月大的寶寶檢查時，鄭醫師則問：「有唸故事書嗎？」媽媽回答：「還沒有。」「兒童衛教手冊第34頁上面有說親子共讀的重要性。」「哦！」「兩歲以下，不要看3C，第27頁上面有寫。」「好。」只要是男寶寶，鄭醫師還會特別加註，爸爸每天要花10分鐘和孩子來個「男人的對話」。

孩子四個月大才能開始吃副食品；每隔半年，就可以帶孩子去塗氟，保護牙齒；三歲半到四歲是帶孩子看眼科的最佳時機，記得先在家裡教孩子認識C或E的缺口是上、下或左、右，不然將無法進行視力檢查；諸如此類與孩子健康切身的好料，統統在雙寶典裡。

(中時 )