桃園首創的「青年抬頭節」以「SHOW TRUE TITLE（秀出真我）」為主題，系列活動於7日在中壢銀河廣場舉辦「青年抬頭動感派對」，最後由米鹿和嘉仁過關斬將拿下第3屆「桃青之星」的總冠軍，滿場的啦啦隊加油團並與壓軸演出的金曲獎樂團「茄子蛋」一同狂歡。

第3屆「桃青之星」選拔賽歷經超過200組的海選及複賽60組的激烈競爭後，最終20強在7日爭奪總冠軍，參賽者使出渾身解數、卯足全勁，盡情展現歌唱、跳舞、扯鈴、花式調酒、雜耍特技等各種「絕活」，力圖晉身閃亮耀眼的「桃青之星」。最終由擅長調酒曾經拿下橫濱國際調酒大賽花式調酒組第1名的米鹿和嘉仁拔得頭籌，獨拿5萬元的高額獎金。

派對當天接續在總決賽之後，除有第2屆桃青之星前20強選手－純屬娛樂、2017年桃園鐵玫瑰音樂節高中組冠軍－後站人接力演出外，萬眾期待的第29屆金曲獎「最佳新人」、「最佳台語專輯」得主「茄子蛋」樂團，也擔綱壓軸火熱開唱。

除了呈獻高水準的演出，派對現場還有青年文創市集供市民朋友遊逛，眾多特色攤位集結豐富的手作藝品及年輕人喜愛的冰淇淋、貝果等輕食，與觀賞表演的民眾共度一個悠閒的周末午後。

(中時 )