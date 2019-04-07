凱撒射箭隊總積分92分持續領先。(中華企業射箭聯盟提供)

企業射箭聯賽元年今天進行第四輪賽事，台南射箭隊彭家楙以6比2擊敗凱撒射箭隊「雷母」雷千瑩，加上前三輪連贏甲山林譚雅婷、寒舍林佳恩和協會青年隊隋昀瑾，彭家楙開季至今4連勝、勝率百分百，團體總積分則凱撒隊以92分高居第一。

企業射箭聯賽採五戰積分制，單一隊伍一天內連續比完個人賽、混雙和團體賽，等於讓選手可以把亞、奧運項目都練到，比賽距離採奧運標準70公尺，依序進行女子個人賽、男子個人賽、混雙、女子團體和男子團體，每位選手每場次僅能參加兩項。

台南射箭隊第四輪對到總積分排第一的凱撒射箭隊，第1點女子個人賽由彭家楙掛帥，面對曾聯手拿下2017年台北世大運女子團體反曲弓銀牌的隊友雷千瑩，彭家楙沒在客氣，6比2輕騎過關為台南隊拿下第一點。

這是彭家楙連續四輪打頭陣，雖然連續四場個人賽都獲勝，但她坦言狀況並沒有很好，「動作和心態沒有調整到最佳狀態，一上去還是會緊張，伸展動作不順，放箭時有點慢，希望能在4月底全大運登場時，把狀況調整至高峰。」

企業射箭聯賽元年目前四輪比賽下來，彭家楙覺得自己還有很大的進步空間，除了全大運，6月中旬將出征荷蘭世界射箭錦標賽，她說：「世錦賽是搶2020東京奧運門票的重要比賽，希望我們能帶回令大家振奮的好消息。」

企業聯賽接下來因為要錯開國際賽以及國內重大賽事，將先休兵一段時間，6月1日在國立體育大學射箭場重燃戰火，目前團隊總積分凱撒射箭隊92分續保領先，台南射箭隊83分躍居第二，協會青年射箭隊78分第三，甲山林射箭隊77分，寒舍射箭隊76分，台中銀行射箭隊62分。

(中時電子報)