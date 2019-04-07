防衛部落格(defence-blog)報導，俄羅斯國防部和工業部門仍無法找到合適的浮動船塢，使得他們唯一的航空母艦-庫茲涅佐夫元帥號(Admiral Kuznetsov)仍然無法修理，最終可能選擇退役。

庫茲涅佐夫元帥號是6萬噸的大船，不容易修理水線以下的部分，需要同等大小的浮動船塢將它抬起才行，先前俄羅斯海軍有一艘PD-50浮動乾船塢，那是1980年代委托瑞典製作的，也是唯一可以修理庫艦的後勤船。然而去年在修復庫艦時，因為PD-50的電力供應失敗，整艘浮動船塢都沉沒了。更糟的是其中一具碼頭起重機摔在庫艦的甲板上，不但導致軍艦修理工人受傷，還在甲板上留下了一個4×5公尺的大洞。

目前庫艦正泊在摩曼斯克港科拉灣的第35號修理廠附近等待它的命運，先前俄羅斯國防部都信誓旦旦的保證，必定會將庫艦給修復、升級、再服役。然而只要浮動乾船塢的問題沒有解決，其餘都是空談。

庫茲涅佐夫元帥號是前蘇聯在1987年完成的第一艘正規航空母艦，原名叫里加號()，之後又叫提比里斯號，最終決定以蘇聯海軍元帥庫茲涅佐夫為名。1990年正式服役，成為除美國以外，另一款可以起降大型艦載戰機的航艦。

它的艦載機是Su-33海側衛戰機，與Su-25蛙足攻擊機。原預定製作3艘，然而隨著蘇聯瓦解，第三艘被廢止，而製作進度80%的二號艦瓦良格號，最終由中國大陸買去，在自行完成後，就是遼寧號。因此庫茲涅佐夫號是唯一的俄羅斯航空母艦。

大眾機械(popular mechanics)稱，在過去的幾十年裡，庫艦一直受困於預算削減、古老而不穩定的蒸氣鍋爐所困擾，服役期間一直有火災與系統故障。它是如此不可靠，以至於在長途航行期間，拖船必須一直如影隨行的跟著，以免它突然失去動力。

早PD-50事故發生之前，俄國內部也一直有質疑庫艦的聲浪，不過普丁總統喜歡它，特別是在敘利亞反恐戰爭期間，從庫艦起飛的戰機，執行了許多攻擊IS陣營的任務，因此普丁真心的希望俄國海軍擁有完整的航空母艦戰鬥群，當然也希望更新與改良庫艦，只是天不從人願。

俄羅斯海軍設計局提出過10萬噸級的核動力航空母艦，稱為「計畫23000E」的風暴級(Project 23000E)，然而經濟能力有限，這個計畫仍沒有實際落實的跡象。

(中時電子報)