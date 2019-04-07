離岸風電廠商得了便宜還賣乖？四大外商之一沃旭能源在國產化審查，無法達到政府要求，現正放話整個投資可能全面停擺。對此，台大醫院前副院長王明鉅爽喊「拜託快走，不送！」他並呼籲經濟部官員，最好一直審查到明年1月11日，這樣可為台灣省下幾百億貴森森的電費。

經濟部1月30日公布2019年的躉購費率，拍板定案離岸風電每度5.5元後，四大外商之一沃旭能源當時表示會盡力讓投資具可行性。如今傳出，沃旭在國產化審查上無法達到經濟部期望的採購數量或項目，導致進展不太順利，甚至整個投資可能全面停擺。

沃旭的說法是，經濟部要求國產化項目愈多愈好，沃旭就得再與新廠商簽約，但建造時程非常趕，新廠商技術能力成熟也需至少一至二年，他們在時程上有壓力。

王明鉅昨(6)日在臉書上表示，真希望這個公司的離岸風電投資計畫，快一點全面停擺。他拜託經濟部的長官，一定要好好審查，努力審查。最好一直審查，審查到明年1月11日之後，那他們公司也不必再來投資了，這樣就可為台灣省下幾百億貴森森的電費。

王明鉅指出，台灣本來就不該設置那麼多的離岸風電。台灣離岸風電本來的設置計畫，就是2030年才設置300萬瓩。民進黨上台之後，先是決定2025年要設置300萬瓩。然後又因為一個人的決定，一夕之間變成550萬瓩，讓全台灣民眾在未來連續20年，每年多付幾百億去買離岸風電，還得天天擔心整個台灣的電網被時有時無，忽大忽小的離岸風電干擾，造成突然的大停電。這樣的決策還不夠躁進，還不夠草率嗎？

王明鉅拜託經濟部的事務官們，保握「愛台灣」的機會，讓這個國產化審查一直審查下去。反正大選將至，執政黨也正在內閧，沒人會注意到你們多麼用心認真審查的。加油，再撐幾個月，你們表現出真正愛台灣的時刻來了！

網友留言認為，「花這麼多錢，現在連國產化都做不到，又豈止喪權辱國而已。」、「一度離峰8毛用不完，卻要買了5.5元風電！傻瓜也分得清在貪！」、「一開始根本就沒想要在地化吧！配合政府演戲準備大撈一票」、「找不到合適的配合國內廠商還敢來標？這個政府也真是孬了」。

(中時電子報)