劍湖山世界今年四天連續假期入園人數創新高，車輛停滿周邊馬路。（劍湖山提供）

劍湖山世界主題樂園兒童節、清明節連假祭出身分證有3碼符合「5、2、1」

就能以99元入園優惠加上舉辦新活動，受到遊客青睞，4天入園人數將近10萬人次，創下近年4天連續假期新高。

劍湖山世界總經理王瑞堂表示，四天連假天公作美，加上優惠措施，第一天兒童節入園人數已經很多，入園車陣綿延數公里長，不過還6日入園最多，掃墓完放鬆一下，直到下午都還有人入園。

王瑞堂說，兒童節、清明節這一檔期原本在中南部就很受民眾的青睞，這幾天在主題樂園裡面，劍湖山世界入園人數是最高的。

他表示，這幾年少子化加上公部門設置免費休閒空間，對民營樂園確實很不利， 瓜分走客源，但是有品質的主題樂園休閒CP值一定更好，劍湖山未來仍然會繼續活化遊樂設施、舉辦活動來爭取客源回流。

王瑞堂表示，未來我們將使機械式遊樂器材更加值，提供知識和學習功能，以學習單的方式讓民眾入園也學習到相關知識，讓不論哪個年齡層客源到劍湖山都有所收穫。

但他也表示，未來不太會再採低價策略，永續經營是更更重要的，讓遊客想一來再來是更重要的課題。

(中時 )