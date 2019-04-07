台中鎮瀾宮大甲媽祖遶境活動今晚起駕，往年行經彰化市最容易發生搶轎，幾乎年年都都上演鬥毆插曲，彰化縣警察局今年照例嚴陣以待，來回布署警力、民力分別是1659和1652人，合計多達3311人次，預計鑾駕8日下午1點進入跨大肚溪進入彰化境內。

大甲媽展開9天8夜遶境，其中3天經過彰化縣，分別是8日、13日和14日，8日駐轎彰化市南瑤宮、13日駐駕北斗鎮奠安宮、14日駐駕彰化市永樂街天后宮。

鑾轎預計8日中午過後，由省道台1線越過大度橋進入彰化縣，彰化縣長王惠美率縣府團隊等，將於下午1點在中山路3段接駕。

大甲媽年年進入彰化市都掀起轟動，沿路擺桌設神案，縣府廣場和中庭也淨空，迎接香客，提供歇腳，四周流水席也將香氣四溢，端出彰化人的熱情。

神轎行經彰化市民生地下道，是爆發衝突最多一段，彰化警方已多次演練，要把可能的衝突降到最低點。

回程預計13日凌晨2點許，由西螺進入彰化縣溪州鄉，當晚6點30分駐駕北斗鎮奠安宮，14日凌晨1點再由北斗鎮奠安宮起駕，沿台1線經北斗鎮、田尾鄉、永靖鄉、員林市、大村鄉、花壇鄉、彰化市，晚上9點30分駐駕永樂街天后宮，14日深夜11點起駕返回大甲鎮瀾宮安座。

從永樂街天后宮起駕到離開市區，也是搶轎、滋事機率最高一段路程。彰化縣警察局這次來程布署制服警察1010員、便衣警察231員、民力411人，共1659人；回程制服警察1015員、便衣警察267員、民力370人，共1652人。

(中時 )