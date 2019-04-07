上圖：象局在臉書上PO出一張圖，說明未來一周天氣概況。(圖/氣象局)下圖:今天各地天氣穩定，僅東半部有局部陣雨，午後，在各地山區亦有局部性的零星降雨。（圖/台灣颱風論壇FB）

今天是清明連假最後一天！明日上班上課天氣如何？氣象局在臉書上PO出一張圖，說明未來一周天氣概況。氣象局表示，週一、二各地天氣穩定，白天高溫在30℃以上。但是，週三要變天了，因鋒面報到、東北季風緊接增強，北部、東半部先開始下雨，週四起一直到周末，加上華南雲雨區影響，全台會有雨，且下雨持續到下週日才會趨緩。

氣象局預報員陳建安表示，週一、週二（8、9日）西南風影響，各地溫暖，高溫普遍在30℃以上，北部最高溫還會出現32℃。但是，週三鋒面報到、東北季風緊接增強，北部、東半部下午過後就會明顯感到降溫以及雨勢；中南部地區等到週四（11日）也會明顯感受到變天。

週四至下週日（11日至14日）東北季風及華南雲雨區東移影響，陳建安說，因此讓這週天氣體感溫度溫差有10度，北臺灣及花蓮較涼，北部週四、週五最冷，最低溫17、18℃。尤其在週五這天因為水氣較多，高溫僅20至23℃間，其他地區早晚也頗有涼意，請注意氣溫變化適時調整衣物。

(中時電子報)