據大陸媒體報導，近日大陸青海省委辦公廳、省政府辦公廳制定頒布《關於促進政策落實減輕基層負擔提高工作效率的十條措施》，十條措施明確，確定每月第一周為「無會周」，確定每年4月份、10月份為「無會月」。無會周與無會月期間，原則上不安排全省性會議。

報導表示，上級會議原則上只開到下一級，經批准直接開到縣一級的會議，不再層層開會。提倡多用電視電話、網路視頻等現代傳媒和現場辦公形式開會，能合併的會議統籌合併召開，能以視頻形式就地開的會一律不集中開會。報導指出，提高會議實效，不搞照本宣科，不搞泛泛表態，不刻意搞傳達不過夜，堅決防止同一事項議而不決、反復開會。

報導也表示，省直部門召開的常規性會議活動，不請省委、省政府主要領導作批示，不請省委、省政府領導出席。由省直部門牽頭組織召開的全省性會議或活動，必要時只安排分管省級領導出席。

(旺報 )