TVBS招牌節目《食尚玩家》，歷經長達12年的節目製播後，轉型改版成大型旗艦綜藝《食尚玩家-歡樂有夠讚》，7日新形態節目開錄，由曾國城和「食尚主廚」詹姆士，搭檔外景主持人曾子余、Dora。接連主持美食節目，面對眾人關心的另類「職災」變胖，曾國城說：「這不是關心，已經到擔心的地步。」

曾國城透露，自從腰圍過了40吋之後，身邊工作的氣氛有點不太一樣，「一暝大一寸的現象，其實我也快受不了，我們也是有自尊心的！」他說，80幾公斤的體重他維持了至少10年，「一直HOLD得很漂亮，但現在運動量可能少了，代謝可能差了，所以那個肚子，變得很不爭氣」。

不過他很正向看待減重，會先戒掉消夜習慣，「以前會想好好飽餐一頓，現在兩片餅乾搭配牛奶，不餓就好」，認為吃少睡飽加運動，估計一個月瘦一公斤是很容易，他更建議大家，想要減重一定要喝水。而詹姆士先調侃曾國城的職災：「不是在節目裡面發生的，是他平常發生！」但他也義氣相挺曾國城：「減肥料理，只要他願意吃，我一定願意做！」

對於接下《食尚玩家-歡樂有夠讚》主持棒，曾國城表示：「講『戒慎恐懼』有點誇張，但思考什麼樣的內容可以吸引人，我又喜歡做寓教於樂的內容，讓觀眾看完節目可以學到些東西。」做節目已經快20年的他，認真思考「要做一個什麼樣的東西可以自我提升」，為創造特別的內容，他希望透過設計台灣「美食拼圖」的概念，拼出各縣市特產，藉由詹姆士的巧手，做出大家沒有聽過、吃過，卻非常美妙的創意料理，「相較過去，這也是外景節目做不到的，希望可以做出不一樣的感覺。」

詹姆士則希望透過《食尚玩家-歡樂有夠讚》，分享料理的過程中，介紹更多日常生活裡大家比較沒注意到的細節部分，他認為「烹調時候食材的選擇其實很重要」，也表示節目除了有很棒的外景內容，也可以看到食材上的分析和做法，讓家人有更多的美食選擇，「我也會努力把我所學在節目上跟大家分享」。

曾子余和Dora兩人非常開心接下《食尚玩家-歡樂有夠讚》的外景主持，希望帶給大家歡樂輕鬆的氛圍，曾子余表示曾國城和詹姆士在美食這一塊相當有涉略，也希望跟著兩位前輩學到更精闢的東西。他們也期待和曾國城、詹姆士蹦出新火花，把《食尚玩家》帶到另外一個高度。

(中時 )