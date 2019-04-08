胡暐皓飼養黃頭象龜還誕生了小黃，一家三口其樂融融。（胡暐皓提供）

小赫曼陸龜愛吃青菜。（胡暐皓提供）

胡暐皓將頂樓打造烏龜樂園，飼養赫曼陸龜等，許多品種的陸龜，小赫曼陸龜愛吃青菜。（胡暐皓提供）

胡暐皓小時就愛過一隻小烏龜，直到30歲成家後，爸爸罹癌說出養龜的心願，再牽起緣分，栽入養龜天地，一晃20年過去，爸爸也往生了，但當年最愛黃頭烏龜依然健朗，並生出小黃，比女兒早一星期探頭，女兒也愛極了牠們，串起代代的親情。

47歲胡暐皓說起小時候就養過小烏龜，一直很愛，但其實對烏龜所知甚少，30歲那年，爸爸罹癌化療，突然說起家中頂樓來養龜吧！他沒有問為什麼，腦海裡就浮現烏龜是福氣的象徵，也串起兒時記憶，霎時心裡萌起明亮的希望，興沖沖就到水族館去覓龜了。

這一投入，才知道陸龜的種類繁多，習性也各不相同，胡暐皓費了好一番功夫、心血，才把頂樓打造成適合烏龜生長的家，養了黃頭象龜、赫曼烏龜等，爸爸休養期間，總愛看著烏龜們悠栽慢爬，心情得到舒緩，獲得療癒的能量，也堅強了生的意志，緩了病情，10年後才往生。

當年爸爸喚著「大黃」的黃頭陸龜已是最元老，飼養10來隻烏龜因為病老，迭有更迭，大黃跟他最親近，每次聽到上樓腳步聲，就會主動爬到腳邊，總勾起對父親的懷念，大黃似乎也安慰著為人子心情；妻子懷孕後，也替大黃找配對，母龜果真下蛋，小黃還比女兒早一星期出世，都4歲了。

為了交流更多養龜情報，加入專屬臉書社群，胡暐皓成為養龜專家，結交許多朋友，投入心血多多，但開心的是女兒也很喜歡，走進多采的烏龜天地，一些生活上不開心就淡然了，烏龜似乎背負了「我說不出的心情啊！」看著牠們慢活自在，從中也悟到了許多生活的哲學。

(中時 )